Ag. Marianucci: “In parola col Napoli! Aspettiamo maggio per perfezionare il tutto”

Mario Giuffredi, agente di Marianucci e non solo, ha parlato della trattativa che porterà il suo assistito al Napoli, ai microfoni di Radio Goal: “Siamo tutti in parola. A maggio, quando si potranno formalizzare i documenti, si perfezionerà l’accordo. Il Napoli ha anticipato tutti, speriamo che il giocatore sia destinato a qualcosa di importante. Con gli azzurri abbiamo iniziato i dialoghi alla fine del mercato invernale, poi il ds Manna è stato bravissimo a trovare subito l’accordo con le tutte le parti in causa”.