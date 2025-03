Il Mattino – Napoli, infortunio Rrahmani: ecco la prima diagnosi, ma ha raggiunto la nazionale

Stando a quanto riportato da Il Mattino, il difensore azzurro avrebbe si sarebbe già unito al ritiro della nazionale kosovara, nonostante l’infortunio: “Giovedì, a Pristina, c’è l’andata dello spareggio salvezza del gruppo B della Nations League con l’Islanda: vale zero agli occhi di tutti, ma non per quelli del capitano del Kosovo. Oggi verrà visitato dallo staff medico kosovaro e si potrà già capire cosa è giusto fare. In ogni caso, nonostante la sostituzione su sua richiesta (avvertiva un fastidio al flessore sinistro), la prima diagnosi dello staff sanitario del club azzurro, guidato da Raffaele Canonico, parla di affaticamento. Dunque, Rrhamani deciderà assieme ai medici della sua nazionale cosa è giusto fare: difficilmente, però, lascerà il ritiro. La fascia da capitano lo riempie d’orgoglio, farà di tutto per giocare. Ovviamente il Napoli ha chiesto di essere immediatamente informato dopo gli accertamenti clinici che, sicuramente farà, tra oggi e domani”.