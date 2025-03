Giuffedri a TMW – ” Marianucci ? Affare praticamente chiuso. Su Di Lorenzo e Politano… “

Mario Giuffredi, agente di diversi giocatori del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni per TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue parole:

Marianucci va a Napoli?

“ Siamo in parola col Napoli, sia noi che rappresentiamo il calciatore che l’Empoli. L’affare è praticamente chiuso. “

L’estate turbolenta di Di Lorenzo è già alle spalle? Ci dice cosa è successo?

” La figura di Conte è stata centrale. Molto probabilmente se non fosse arrivato lui, Di Lorenzo non sarebbe rimasto: era la garanzia di un progetto serio e vincente. Ha determinato dal primo minuto e mi ha aiutato, passo dopo passo, ad arrivare a una conclusione positiva per rimettere le cose a posto con Di Lorenzo. “

E a Napoli dei suoi assistiti c’è anche Politano.

” Sta facendo un grande campionato, per la prima volta in carriera interpreta il ruolo in maniera differente e cura molto la fase difensiva. Pur giocando questo tipo di calcio, e a un’età molto matura, si è completato. La convocazione di nuovo in Nazionale è coronamento del lavoro fatto dall’inizio della stagione. “