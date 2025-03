Ha del clamoroso quanto riportato da Paolo Bargiggia, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un post su X dove ha annunciato che la Juventus avrebbe scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, che non sarà Thiago Motta. Risultati altalenati, rapporto difficile con lo spogliatoio e i tifosi avrebbero segnato il destino del mister, e il club bianconero avrebbe scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore. Ecco le parole del giornalista su X:

Stefano Pioli è vicinissimo alla panchina della @juventusfc per la prossima stagione. Aggiornamenti stasera al Processo di Biscardi. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 17, 2025