L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta già programmando la prossima stagione, infatti il club azzurro si sta già muovendo sul mercato seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Tra gli obiettivi c’è sicuramente trovare l’erede di Kvaratskhelia. Il georgiano non è stato rimpiazzato definitivamente. A gennaio sono stati trattati sia Garnacho che Adeyemi salvo poi arrivare in extremis Okafor. In pole ci sarebbe Igor Paixao del Feyenoord. Ci sarebbero stati anche già dei contatti tra le parti per valutare la potenzialità dell’affare. Paixao è un classe 2000, calciatore brevilineo, alto 168 cm. Cresciuto nel settore giovanile del Coritiba, ha esordito in prima squadra il 10 marzo 2019. Nell’agosto 2022 è stato acquistato dal Feyenoord, squadra con cui ha firmato un contratto fino al 2027.