L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano non solo Luca Marianucci, il Napoli si prepara a rinforzare ulteriormente la propria difesa con un altro possibile rinforzo. Il nome in cima alla lista è quello di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. Il tecnico azzurro punta a una difesa ancora più solida per la prossima stagione, e Beukema rappresenta un’opzione ideale. Il difensore olandese è considerato uno dei pezzi pregiati del Bologna, con una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli dovrà fare i conti con la concorrenza di club di Premier League e anche dell’Inter, che puntano il giovane difensore.