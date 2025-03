L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo calciomercato del Napoli. Secondo il quotidiano Luca Marianucci è praticamente un nuovo acquisto del Napoli. E’ un affare da 9 milioni per il difensore dell’Empoli che compirà 21 anni il 23 luglio. Il Napoli lo seguiva da tempo e ha concluso l’operazione anticipando tutti in vista dell’estate per il difensore classe 2004, che era anche nell’elenco dei pre-convocati di Spalletti per l’Italia. Il Napoli ci aveva provato per un giovane profilo per la difesa, ma la Fiorentina per Comuzzo aveva alzato la valutazione a 40mln di euro. Così si è andati sul giovane talento dell’Empoli che finirà la stagione in Toscana dove da febbraio è diventato titolare fisso con dieci presenze in campionato e quattro in Coppa Italia, come quella ai quarti contro la Juventus dove ha segnato anche uno dei rigori.