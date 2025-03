L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la partita contro il Venezia. Secondo il quotidiano sale l’attesa per Venezia-Napoli, gli azzurri sono a caccia di un successo importante per la classifica. Conte avrebbe già scelto uomini e modulo. Mazzocchi è tornato in gruppo da qualche giorno e quindi sarà convocato. Ancora da valutare, invece, le convocazioni di Neres e Anguissa: entrambi attesi dal provino decisivo di oggi. L’eventuale rientro nell’elenco dei convocati, comunque, non cambierebbe le scelte di Conte. Quindi domani al Penzo, a centrocampo ci sarà ancora Gilmour con Lobotka e McTominay, mentre in attacco confermato il tandem Lukaku-Raspadori. E poi Politano e Spinazzola a tutta fascia e i tre centrali Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno.