L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive il tandem d’attacco formato da Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Conte domani punterà ancora sulla coppia Raspadori-Lukaku. Il Napoli ha una coppia Ra-Ro. Raspadori più Romelu in attacco. Numeri ottimi da quando Conte ha trasformato l’emergenza in un’opportunità: 4 gol e 2 assist in quattro partite, per i due che domani contro il Venezia dovranno trascinare il Napoli esattamente come sei giorni fa con la Fiorentina. Il ritorno alla vittoria dopo cinque giornate è passato attraverso i loro gol e la loro intesa, e a questo punto si dovrebbe bissare anche in trasferta. Il Napoli non vince dalla trasferta di Bergamo ovvero otto partite. Fondamentale, in chiave scudetto, è stato ricominciare: con la Viola è finita l’attesa, 2-1 apre Lukaku e chiude Raspadori su assist del belga.