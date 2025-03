Sky – Le probabili formazioni della sfida tra Napoli e Venzia: Conte ha un solo dubbio sull’out di sinistra

Domenica alle 12.30 il Napoli gioca l’anticipo della domenica di Serie A al Penzo di Venezia contro la formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Come riportato da Sky Sport per il mister azzurro Antonio Conte c’è un solo dubbio di formazione che riguarda il quinto a sinistra, al momento Spinazzola è ancora in vantaggio su Mathias Olivera, ma l’allenatore salentino potrebbe decidere di schierare l’ex Getafe. Per quanto riguarda gli infortunati, l’unico che sembrerebbe arruolabile è Mazzocchi, mentre Anguissa e Neres dovrebbero tornare direttamente nel match dopo la sosta contro il Milan, senza essere rischiati neanche in panchina. In mezzo al campo per sostituire il camerunense ci sarà di nuovo il doppio play, quindi sarà Billy Gilmour a fare coppia con Lobotka al fianco di Scott McTominay. Dall’altra parte anche Di Francesco ha un solo dubbio e riguarda l’attacco, al momento l’unico sicuro del posto è Gaetano Oristanio, con Maric che sembra in vantaggio su Fila per affiancarlo. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

Venezia – Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Maric

Napoli – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori