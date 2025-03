A seguito delle notizie diffuse oggi sulle date di inizio del ritiro estivo del Napoli, la società ha smentito tali informazioni, definendole infondate. In una comunicazione ufficiale si legge:

“Si prega di non dare credito alle presunte date d’inizio dei ritiri, poiché, non essendo ancora stata comunicata la data d’inizio del prossimo campionato, queste non sono state ancora fissate.”