Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Pasquale Mazzocchi, terzino azzurro, che rientrerà per la partita con il Venezia: “Mazzocchi, fuori sin dalla trasferta di Como per un problema al soleo della gamba destra, ha ricominciato a lavorare a pieno regime e dunque tornerà nell’elenco dei convocati. Una soluzione in più per Conte sulle fasce“.