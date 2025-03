Tuttosport – ” Affaticamento per McTominay, ecco le sensazioni in vista del Venezia “

Scott McTominay è uscito all’86 contro la Fiorentina per un apparente affaticamento muscolare. Sarà presente contro il Venezia ? Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport:

” Forte l’apprensione per la condizione di McTominay, sostituito all’86’ della sfida contro la Fiorentina. Lo staff medico sta adottando per lo scozzese allenamenti più blandi, così da gestire la sua fase di affaticamento dovuta dall’enorme lavoro che sta svolgendo nel Napoli: non solo centrocampista di manovra, ma soprattutto ‘assaltatore’ dell’area avversaria, inizialmente al fianco di Lukaku e da due gare come esterno alto a sinistra. Le sue condizioni saranno verificate quotidianamente e al momento non dovrebbe essere in discussione la sua presenza col Venezia. “