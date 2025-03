Il Napoli ha trovato una nuova risorsa che sta rimanendo in ombra

Il Napoli ha vissuto un mese di Febbraio molto difficile, tra infortuni e risultati altalenanti, ma è riuscito a uscirne con una forza e caparbietà impressionante. Tutto questo grazie al lavoro e alla mentalità di Antonio Conte, che tira fuori il massimo da tutti i giocatori che ha a disposizione. Tra questi, uno sta rimanendo quasi inosservato, ma che sta tornando in grande forma: si tratta di Leonardo Spinazzola. Rimasto in sordina a Gennaio, dato che era destinato a partire, e dopo l’infortunio subito, quasi nessuno si è reso conto dell’importanza di questo giocatore, soprattutto con l’utilizzo del 3-5-2. Corsa, dribbling e intensità che hanno dato una grande mano al Napoli contro la Fiorentina. Nonostante ci sia stato un suo calo fisico nel secondo tempo, quando sta bene Leonardo diventa una grande risorsa per questo Napoli. E per Antonio Conte.