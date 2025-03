L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione degli infortunati in casa Napoli, soffermandosi principalmente sul recupero di Frank Zambo Anguissa. Mazzocchi e Neres ci saranno al 100%, il centrocampista camerunense no. Il motivo ? Nonostante abbia recuperato dall’infortunio, sarà assente in modo da evitare una sua possibile convocazione in nazionale, in vista della pausa prevista proprio per le prossime due settimane.