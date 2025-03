Gds – ” Rinnovo Meret, le parti si incontreranno di nuovo “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, che è in scadenza a Giugno. Ecco un estratto dell’articolo:

” Meret e il Napoli, storia di un rinnovo che sembrava chiuso, ma che fatica ad arrivare alla firma”. Durante la pausa per le nazionali ci sarà un nuovo incontro con il suo agente per provare a chiudere. Il contratto di Meret scade a giugno, ma resterà a Napoli per altre due stagioni. “