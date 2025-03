CMC – ” Antonio Conte stregato da un giocatore dell’Udinese, è sfida con l’Inter e l’Atalanta per acquistarlo “

Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com , ha svelato un0importante novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo il giornalista, Antonio Conte sarebbe rimasto stregato da Oumar Solet, difensore dell’Udinese che ha catturato l’attenzione anche dell’Inter e dell’Atalanta. Di seguito le dicharazioni del giornalista:

” L’Udinese, lo scorso 9 febbraio, impose il pareggio al Napoli tra le mura amiche. Il migliore in campo fu proprio Solet che fu capace di disinnescare la potenza di Lukaku. Quella partita è stata una sorta di colpo di fulmine per Conte, che ha subito chiesto alla sua dirigenza di avviare i contatti per portarlo al “Maradona” nella prossima stagione. Oumar ha letteralmente impressionato il tecnico salentino, ora il club azzurro sta parlando con la famiglia Pozzo per capirne intenzioni e prezzo in vista della prossima estate. “

“ Su Solet è sempre molto attenta anche l’Inter, che nelle ultime due stagioni aveva fatto già fatto dei tentativi concreti. Attenzione poi all’Atalanta, che sul gioiello francese dell’Udinese vuole puntare con forza: il prezzo si aggira sui 20 milioni di euro per quella che sarebbe l’ennesimo capolavoro economico del club friulano. “