Buongiorno a Il Mattino – ” Mi trovo alla meraviglia qui. Incontro con Conte ? Posso dirvi che…. “

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha deciso di rilasciare un’intervista per il quotidiano ” Il Mattino , dove ha parlato di come sta andando la sua esperienza al Napoli e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Mi trovo meravigliosamente, sono affascinato dalla gente, dal cibo, dal clima, dal calore delle persone. Poi qui ho parenti, perché i miei nonni sono di Cardito e quindi nel mio destino, forse, c’era già scritto che avrei dovuto indossare questa maglia. “

Sentite poi cos’ha da dire riguardo il famoso incontro con Conte a Torino lo scorso giugno:

” Per caso. Ma ricordo anche la data esatta. Era il 6 giugno. Il mio compleanno (ride, ndr). Io ero a festeggiare in un locale con gli amici e lui si avvicinò per parlarmi. Ne sono rimasto colpito subito. E da allora abbiamo iniziato a sentirci spesso per parlare del Napoli, a scambiarci messaggi. Non c’è voluto molto per capire che solo per il Napoli avrei potuto lasciare il Toro. Anche il presidente De Laurentiis mi ha subito fatto una grande impressione. “