Buongiorno a Il Mattino – ” L’attaccante più difficile da marcare ? Sicuramente Lukaku ! “

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, si è raccontato in un’intervista per il quotidiano ” Il Mattino “, dove si è soffermato anche sui giocatori che ha affrontato in carriera. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sugli attaccanti più forti in Serie A:” Gli attaccanti migliori? Di forti ce ne sono tanti, da Retegui a Kean che sono con me in Nazionale. “

Ma per Alessandro c’è un giocatore in particolare che lo metteva in difficoltà, e quel giocatore è Romelu Lukaku:” Ma l’ansia che mi dava Romelu Lukaku non me la dava nessuno. Ogni volta che lo affrontavo con il Torino sapevo che per me sarebbe stata dura. E quando ci siamo rivisti a Castel Volturno ero contento. Ma devo dire che anche lui lo era al pensiero che non lo avrei dovuto più marcare. “