Buongiorno a Il Mattino – ” Io do sempre tutto per la maglia, poi con questi tifosi si crea il connubio perfetto “

E’ un Alessandro Buongiorno sempre più innamorato di Napoli e del Napoli. Il difensore ex Toro si è raccontato in un’intervista in esclusiva per il quotidiano ” Il Mattino “, dove ha anche parlato del rapporto con i tifosi e che cosa gli trasmettono. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Per me è dare tutto per la maglia, mettere tutto noi stessi in quello che facciamo, ogni giorno. La passione dei tifosi e il loro sostegno fanno parte del connubio perfetto, sono tutti pezzi dello stesso ingranaggio. Che deve funzionare alla perfezione. “

Sentite poi cos’ha da dire riguardo la meravigliosa coreografia, realizzata dalle due curve nella scorsa partita: ” Mi ha fatto battere il cuore anche quando l’ho rivista, la sera alla tv L’ennesimo esempio dell’amore dei napoletani che io avverto dal primo giorno in cui sono arrivato in questa città. “