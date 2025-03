TMW – Napoli su De Winter, in pressing anche Roma ed Inter: i dettagli

A poche giornate dalla fine della stagione 2024/2025, il Napoli di Antonio Conte pensa già alla prossima finestra di mercato e ad eventuali innesti per rinforzare la rosa.

Uno tra questi, secondo il portale online di Tuttomercatoweb.com, è Koni De Winter del Genoa. Per il Napoli, insieme ad altre concorrenti italiane ed estere, il difensore belga potrebbe diventare uno dei principali obiettivi di mercato: “Napoli, Inter e Roma sono interessati a Koni De Winter del Genoa. Per i nerazzurri è il calciatore perfetto per ringiovanire la difesa proprio come vuole la proprietà Okatree, dall’altro invece Napoli e Roma società che già a gennaio hanno effettuato sondaggi piuttosto importanti. Il Genoa, intanto, ha stanziato la cifra per lasciar partire il suo talento e si aggira intorno ai 30 milioni di euro“.