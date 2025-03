Sky – Ottime notizie dall’infermeria, Neres è recuperato e ci sarà col Venezia

Oggi il Napoli è tornato ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da Antonio Conte. Come riporta Sky Sport ci sono buone notizie per il tecnico, David Neres ha superato il problema muscolare e tornerà a disposizione dalla prossima partita con il Venezia. Ancora da capire se partirà dal 1′ ma dopo l’exploit di Raspadori si sceglierà la via della prudenza. Per McTominay si tratta invece di un semplice affaticamento che smaltirà in settimana, non sembra a rischio la sua presenza dall’inizio con il Venezia.