L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano Raspadori è diventato l’inatteso protagonista del Napoli, l’azzurro sta dimostrando di avere grandi qualità, schierato nel suo ruolo ideale. Il ragazzo è serio ed educato e quando a bassa voce fece capire di voler avere più spazio non scatenò titoli sui giornali. Però qualcuno a gennaio ci ha provato, infatti piaceva alla Juventus e molto di più a De Zerbi che lo voleva all’Olympique Marsiglia. Al resto ci ha pensato Antonio Conte, che quando la sorte gli ha voltato le spalle togliendogli Neres ha scelto 3-5-2, con Raspadori vicino a Lukaku. Dalla sfida con la Lazio in poi Raspadori ha segnato 3 gol e giocato 344 minuti, 34 in più delle precedenti 24 partite. Raspadori è il centravanti per palati fini, ha movenze affascinanti che stregano chiunque, ma ha numeri che invocano un’esplosione non ancora avvertita.