L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità dall’infermeria in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli brilla con Raspadori e Gilmour ed aspetta gli infortunati che sono ormai prossimi al rientro. Gli infortunati Anguissa, Mazzocchi e Neres sono dunque sulla via del recupero, nei prossimi giorni Conte capirà chi potrà recuperare già domenica a Venezia e chi invece dovrà aspettare fino al Milan dopo la sosta. Quindi con il loro rientro ci saranno sia una varietà di soluzioni dal primo minuto e a partita in corso e poi con il ritorno di Neres ci sarà la possibilità di tornare al tridente in attacco. Ma Conte è stato chiaro, fino a fine stagione non guarderà in faccia a nessuno e giocherà chi merita.