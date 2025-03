L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano il Napoli è tornato alla vittoria contro la Fiorentina, ma gli azzurri hanno dimostrato difficoltà nel capitalizzare le tante occasioni da gol create. I numeri dell’attacco azzurro hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Il Napoli è secondo in classifica a un punto dall’Inter con 18 vittorie in cassaforte, ma ha problemi in fase offensiva. Costruisce tanto, invade l’ l’area e schiaccia gli avversari, ma tira e segna meno rispetto alle rivali. Per esempio: l’Inter ha 63 gol su 447 tiri totali, con percentuale realizzativa del 14.1%; l’Atalanta, invece, 63 gol su 419 tiri, percentuale del 15%. Il Napoli invece ha 45 gol su 379 tiri, con percentuale realizzativa dell’11.9%. Inferiore anche a quella del Torino con 12%, della Lazio 12.7% e della Fiorentina 13.1%. E ancora il Napoli ha il quarto attacco del campionato insieme con la Juve e alle spalle di Inter, Atalanta e Lazio E poi è ottava per tiri dopo Inter, Milan, Atalanta, Roma, Bologna, Lazio e Juventus.