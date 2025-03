L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale che vive Billy Gilmour. Secondo il quotidiano Gilmour è stato tra i migliori in campo nella gara contro la Fiorentina. Lo scozzese ha dimostrato di essere in ottima forma e ha sfornato numeri impressionanti. Con 13,021 km percorsi contro i viola, nessuno ha corso più di lui. Il primato che è quasi sempre di McTominay lo conquista ora l’ex Brighton, prezioso per il raddoppio di Raspadori e non solo. Non è casuale l’appellativo di Maestro, con la M maiuscola, che il suo compagno di nazionale e del centrocampo di azzurro gli dedica. E Gilmour risponde con un ” Fratello e un cuore”. I due sono legati da un feeling speciale che si è rafforzato questa estate quando il Napoli li ha portati in azzurro. Entrambi segnati da un destino comune: la corte, l’attesa e l’arrivo in extremis.