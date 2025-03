Rrahmani a Crc – ” Era importante tornare alla vittoria. Scudetto ? Ecco cosa serve in queste ultime partite… “

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Crc al termine della partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Dalle statistiche sembra che ho fatto una buona prestazione, ma comunque i loro attaccanti, che sono molto bravi, ci hanno messo in difficoltà. Sono molto felice della vittoria, i miei numeri personali sono meno importanti della vittoria di squadra.

Stiamo lavorando per avere sempre il baricentro alto e fare una pressione alta. Ci siamo allenando in questo modo da tanto tempo e credo che lo stiamo facendo bene. Quando ti abbassi puoi andare più in difficoltà.

Dopo quattro partite, escludendo la sfida contro l’Inter dove abbiamo fatto una grande prestazione, era importante tornare a fare bene e a vincere. Dobbiamo dare il massimo ora in queste ultime partite e considerarle tutte finali. Non c’è una partita facile, l’abbiamo visto anche nella gara tra Inter e Monza. Tutte le squadre lottano, dipende sempre da come noi entriamo in campo per atteggiamento e sacrificio.

Ci fa stare bene il sostegno del pubblico e la loro presenza: speriamo di continuare ad avere la loro fiducia. I tifosi veri sono quelli che ti stanno vicino anche nei momenti di difficoltà.

Ci vogliono tranquillità, qualità e fiducia in queste ultime partite: tante cose nel calcio fanno la differenza, non solo il sistema di gioco”.