Meret a KKN – ” Siamo lì in alto e vogliamo rimanerci ! “

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

” Se c’è quest’atteggiamento poi è sicuramente più facile trovare vittorie e punti. Abbiamo avuto un periodo meno positivo, ma vogliamo riprenderci perché siamo là in alto e vogliamo rimanerci. “

Bene la fase difensiva, oggi miglioramenti anche in fase offensiva. “ Oggi sia Jack che Romelu hanno fatto una grande partita, hanno fraseggiato tra loro, hanno segnato i due gol. In fase offensiva oggi abbiamo lavorato bene, anche se dobbiamo essere più concreti. In fase difensiva abbiamo concesso poco, ma dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita. “