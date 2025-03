Kvaratskhelia in vista del Liverpool – ” Siamo fiduciosi per domani “

Khvicha Kvaratskhelia, ex giocatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa insieme al mister del Psg Luis Enrique, alla vigilia della sfida contro il Liverpool, partita di Champions League valevole per i quarti di finale. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulle possibilità di passaggio del turno: “ Passaggio del turno? È un 50-50 perché penso che non sia facile dominare contro il Liverpool. Lo abbiamo fatto e abbiamo mostrato un buon calcio. Ma questo martedì la partita sarà un 50-50. ”

Sugli errori dei match di ritorno in trasferta: ” Certo che ne parliamo. Ma siamo fiduciosi e felici di dover giocare una partita importante come questa. Faremo tutto il possibile per vincere”. Invece un parere sul livello al PSG: “Penso che mi senta bene qui. Il mio adattamento è stato buono grazie all’aiuto di tutti. Lavoro duramente e penso di poter fare ancora meglio. Lavoro per migliorarmi sempre di più. Giocare bene? Mi piace giocare a calcio, quando dribblo cerco anche di fare qualcosa di bello. Ma la cosa più importante è la squadra. Non è fare qualcosa di bello, ma aiutare la squadra ad ottenere buoni risultati. “

La motivazione per domani: ” Siamo motivati. Certo, quando giochi contro il Liverpool ad Anfield, non hai bisogno di motivazioni aggiuntive. È un onore giocare in Champions League, abbiamo una mentalità forte in squadra e cercheremo di vincere questo martedì”. Un pensiero sulla possibilità che si ripresenti uno scenario simile all’andata anche ad Anfield: “Sarà una partita molto difficile, ma il nostro obiettivo sarà dominare, giocare come a Parigi, con la stessa qualità di gioco. Non è facile dominare come abbiamo fatto all’andata, ma cercheremo di giocare il nostro gioco e vedremo come finirà. “