Gds – ” Thiago Motta a rischio, i tifosi della Juve sognano un ritorno di Conte “

Il matrimonio tra la Juventus e Thiago Motta rischia di interrompersi già dopo una sola stagione. Risultati altalenanti, le uscite dalle coppe in maniera discutibile, le tensioni nello spogliatoio hanno causato un vero e proprio terremoto in casa bianconera. Adesso la dirigenza starebbe incominciando a guardarsi intorno, e tra gli allenatori in lista ci sarebbe anche Antonio Conte. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

” Le ombre di Gian Piero Gasperini, protagonista ieri con l’Atalanta, Antonio Conte (Napoli) e Roberto De Zerbi (Marsiglia) rischiano di ingrandirsi nelle prossime settimane. I casi sono stati tanti in questi mesi: dagli iniziali fraintendimenti con Douglas Luiz a quelli con Danilo e Fagioli, poi ceduti a gennaio, passando per il confronto con Vlahovic in Arabia Saudita e le conseguenti esclusioni. Senza contare i mesi della fascia itinerante, con tanti capitani ma nessun trascinatore vero. Il grande sogno dei tifosi è il ritorno di Antonio Conte, vincente da capitano e in panchina. Un passato bianconero lo ha anche Gasperini, che ha già annunciato che non rinnoverà con l’Atalanta. Tra due ex Juve, occhio a Roberto De Zerbi del Marsiglia. “