Meret in conferenza: “Sarebbe da folli non crederci ora! Prossime dieci partite come finali”

Alex Meret ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Fiorentina. Di seguito, le dichiarazioni del portiere:

“Volevamo riprendere dal pareggio contro l’Inter. Abbiamo creato tantissime occasioni ma dobbiamo concretizzare di più. Nel finale di partita potevamo gestirla meglio perchè abbiamo rischiato concedendo l’ultima occasione alla Fiorentina”

“Il calo del secondo tempo ci può stare perchè abbiamo speso tantissimo. Dobbiamo essere bravi a gestire le situazioni con più tranquillità cercando magari anche di chiuderla, perchè se rimane in bilico piò succedere qualsiasi cosa”

“I tifosi sono importantissimi per noi, soprattutto nelle ultime due partite in casa. Ci hanno dato una spinta enorme e come ha detto il mister vogliamo giocare queste ultime dieci partite come se fossero delle finali”

“Siamo in alto e vogliamo continuare a rimanerci. Ora che siamo là sarebbe da folli non crederci e sperare di arrivare prima di tutti. Giocheremo queste ultime dieci partite come delle finali, continueremo con lo spirito di abnegazione che abbiamo avuto per tutto il campionato”.

“L’atmosfera del Maradona è stata incredibile. Il pubblico ci aiuta tantissimo. Sono da anni a Napoli, non ho nessu problema, giocare qui è una grande soddisfazione e orgoglio per me”.