Conte in conferenza: “Stiamo facendo qualcosa di speciale! Peccato per il gol subito, ma abbiamo rischiato poco”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Fiorentina, partita valevole per la 28esima giornata della Serie A, vinta 2-1 dagli azzurri. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico:

“Oggi non abbiamo rischiato tanto. Sono contento della prestazione, in un percorso di crescita ci può stare concedere un gol anche e subentra l’ansia. In quel caso bisogna essere bravi a gestire, a tenere di più il pallone e fare le cose nel modo giusto. I ragazzi hanno fatto molto bene, come vedete le partite ce le dobbiamo giocare tutte. Non era semplice contro una squadra come la Fiorentina. Da domani ci si concentra sul Venezia, che sarà una partita ancora più difficile di questa”.

“Lukaku? Io non devo ricevere risposte dai singoli ma dalla squadra. Abbiamo dominato come con l’Inter. Questo dimostra che quello che stiamo facendo è qualcosa di importante. La squadra sta normalizzando ciò che normale non è. Nonostante le difficoltà troviamo sempre la soluzione. Abbiate fiducia sapendo che questo è un gruppo che sa riemergere dalle difficoltà”.

“Oggi l’atmosfera mi ha emozionato. Non è successo tante volte in vita mia, oggi è stato un impatto veramente forte con tutto lo stadio coinvolto. Questo ci deve riempire di felicità. La gente di Napoli chiede tanto ma ci regala tanto, noi vogliamo continuare a regalare emozioni a prescindere dalla vittoria. L’atmosfera deve essere sempre elettrica. Questa è la più bella vittoria, anche più di coppe e scudetti. Ringrazio l’ambiente da parte mia e dei ragazzi, ci hanno spinto tantissimo. Avere tanti sold out in un’annata di ricostruzione significa che il tifoso ci ha sempre creduto”.