Conte: “Ho visto una squadra che meritava la vittoria ma dobbiamo fare più gol…se Lukaku è dominante abbiamo più probabilità di vittoria”

Il Napoli torna a vincere e batte 2-1 la Fiorentina restando attaccato all’Inter capolista.

Conte ai microfoni Dazn: “Abbiamo meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare di più tutto quello che è stato creato per gestire con meno ansia il finale. Nelle ultime partite abbiamo lasciato tanti punti nei minuti finalie oggi tenerla in bilico porta ansia. Ma i ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita creando tanto. Sotto porta dobbiamo essere più cattivi“.

Conte su Lukaku: “Le sue prestazioni stanno crescendo, quella contro l’Inter e quella di oggi sono le sue migliori. Gli diamo tanta fiducia, se è dominante lui noi abbiamo più probabilità di vittoria. Mancano le ultime dieci partite ed è in un ottimo stato di forma. Abbiamo bisogno di lui come degli altri per le ultime dieci finali. Devo fare delle scelte senza guardare in faccia nessuno. A questo punto della stagione nessuno può pensare che per diritti precedenti abbia il posto. Ora è un campionato a parte. Noi cercheremo di fare le cose nel migliore dei modi. Nella grande emergenza siamo ancora lì. Vogliamo continuare a dare fastidio fino all’ultimo”.

L’allenatore partenopeo dimostra ancora una volta tanta voglia di voler vincere questo scudetto e suona la carica in vista delle ultime 10 partite.