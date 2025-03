L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla lotta Scudetto in ottica Napoli. Secondo il quotidiano se si vuole si può, questa è la versione Contiana del più famoso “yes we can”. Questa l’apertura di Conte al sogno Scudetto, col Napoli a quota 57 punti, uno in meno dell’Inter, due in più dell’Atalanta e cinque in più della Juventus. Per arrivare al titolo servono una serie di fattori. Uno è Romelu Lukaku, che s’è imbattuto nella sua crisi d’astinenza più lunga della stagione. Dal gol-vittoria alla Juventus sono trascorsi 471 minuti, ma è giusto il bicchiere è mezzo pieno per le reti al Milan e l’Atalanta, la Roma e la Fiorentina, e gli serve solo un gol per la doppia cifra. L’altro fattore può essere il calendario. 11 partite, di cui tre con le squadre della parte sinistra della classifica, le altre otto si trovano dall’altra parte. Gare relativamente più abbordabili, ma che non si dica a Conte che contro le sue prossime avversarie, all’andata le ha vinte tutte.