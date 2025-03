L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli in questo arco di stagione. Secondo il quotidiano ci sono dieci reduci dello scudetto più uno, Antonio Conte. Undici uomini che conoscono la strada per arrivare al titolo. La base solida del Napoli campione d’Italia nel 2023 è ancora lì, pronta a dare battaglia. Meret, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera e Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano, Raspadori e Simeone. Sono loro i reduci della cavalcata trionfale che ha riportato il tricolore a Napoli dopo trentatré anni. Ora la sfida è confermarsi, perché vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Una questione d’orgoglio soprattutto per i 10 reduci del 2023, per dimostrare che non sono stati un fuoco di paglia. Un’occasione d’oro per costruire un’identità grazie alla guida di Antonio Conte, allenatore che ha già dimostrato di sapere creare squadre vincenti e mentalità solide grazie a una miscela di esperienza, talento e fame. Il Napoli ha una squadra con tanti uomini abituati a vincere. Chi non lo è ancora, ha l’occasione giusta per imparare.