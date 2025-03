L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla scelta di Conte di riproporre dall’inizio Billy Gilmour. Secondo il quotidiano l’intuizione diventa certezza. Gilmour sarà riproposto accanto a Lobotka nella partita di domani. Il doppio play per aprire le maglie della Fiorentina e avvicinarsi alla porta avversaria. La scelta ricade sullo scozzese per due motivi. Il primo è perchè lo scozzese è una mente alternativa a Lobotka a cui aggiunge altri due piedi per una costruzione rafforzata ed energia per rincorrere palloni e avversari. Una doppia soluzione in termini di manovra, distruzione e inventiva. Nel 3-5-2 Gilmour, accanto allo slovacco è una scelta preziosa dalla doppia funzione: proteggere di più la difesa e offrire sbocchi inediti agli interpreti offensivi come Lukaku. I numeri a fine gara hanno esaltato la sua prova: 80 tocchi palla e 10 recuperi, perché accanto ad una sapiente regia c’era sempre una dose di polmoni pronta ad annullare le ripartenze dell’Inter. Servirà lo stesso spartito domani contro la Fiorentina.