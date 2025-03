L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Antonio Conte per la partita contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano Conte blinda il modulo, sarà ancora 3-5-2 inaugurato contro la Lazio all’Olimpico. Si ripartirà dunque dalla difesa a tre per la partita di domani. L’ottima prova di sabato ha convinto l’allenatore azzurro a non toccare nulla sugli undici scesi in campo sabato al Maradona. Continuità è la strada per tornare alla vittoria che manca dal 2-1 alla Juventus. Da allora cinque sfide senza successo ma segnali di crescita contro la capolista. Un finale in crescendo col pari, la vittoria sfiorata nel finale e gli applausi dello stadio. Si ripartirà dallo stesso spirito e dal vestito tattico che vedrà ancora una volta Raspadori agire accanto a Lukaku, libero di spaziare tra trequarti e attacco, legando il gioco. Poi ancora: ci sarà Meret in porta, con Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno dietro e con Politano e Spinazzola sulle fasce con Olivera ancora in panchina. Il Maradona sarà di nuovo sold out per la nona volta in questa stagione.