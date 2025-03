Lukaku: “Per lo Scudetto lotta a quattro. Lautaro? Mai risentito”

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, commentando la sua stagione da quando è al Napoli:

Sul peso… “In Inghilterra avevano una percezione sbagliata. Per loro ero lazy, pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Sono diventato un lavoratore. Sto anche meglio di quando ero all’Inter, lì ero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue. Novantanove, e non so perché”.

Sul rapporto con Lautaro, lo hai mai risentito? “No. È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A”.

Lo Scudetto te lo stai giocando con lui: “Ci sono anche Atalanta e Juve, che sono poco distanti“

Cos’è che ti piace di Napoli? “È davvero stimolante, qui a Napoli tutto mi riporta alla squadra. Tutti quelli che fanno parte della società, dal magazziniere agli impiegati, tifano Napoli. L’energia della gente qui è incredibile“.