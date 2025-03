Sky – Il Napoli è in trattativa con Anguissa per il rinnovo: si pensa ad una scadenza nel 2029 o 2030

Il Napoli lavora per il futuro, e lo vuole fare partendo dai calciatori attualmente in rosa, soprattutto dopo aver rinnovato il contratto ad Olivera e con il rinnovo vicino per Alex Meret. Il club azzurro attualmente ha aperto le trattative anche con Frank Zambo Anguissa, con il quale c’è opzione unilaterale per il club di De Laurentiis rini al 2027 con adeguamento. Ma la trattativa per il rinnovo è per una durata più lunga, che faccia scadere il contratto tra il 2029 e il 2030 come riportato da Sky Sport. Sempre secondo quanto riportato da Sky in estate era arrivata per il centrocampista camerunese un’offerta di 15 milioni di euro dal Monaco, che il Napoli ha. ritenuto troppo pochi.