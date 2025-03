Venezia-Napoli, vendita biglietti ai residenti in Campania: le info

Il match Venezia-Napoli valido per la 29esima giornata di Serie A di domenica 16 marzo alle ore 12:30 potrà essere seguito dai tifosi napoletani. È arrivata la determinazione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che indica la partita Venezia-Napoli del 16 marzo 2025 come un incontro “caratterizzato da profili di rischio”, ma decide di non vietare la trasferta ai tifosi napoletani residenti in Campania.

Dunque i napoletani potranno andare in trasferta a Venezia, ma potranno acquistare solo i biglietti del settore ospiti e non quelli degli alti settori. Il CASMS ha infatti stabilito una serie di disposizioni per Venezia-Napoli:

– vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S. C. Napoli”;

– vendita dei biglietti online per i restanti settori dello stadio ai residenti in altre Regioni, esclusa la Campania, ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione “Venezia F.C.” in data antecedente l’1 marzo 2025;

– divieto di vendita dei tagliandi online per il settore ospiti;

– incedibilità dei titoli d’ingresso; implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Il biglietto settore ospiti di Venezia-Napoli è in vendita al prezzo di 45,00 euro. I biglietti comprendono il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

La prevendita per il Settore Ospiti aprirà mercoledì 12 marzo alle ore 15:00 e terminerà venerdì 14 marzo alle ore 19:00. In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti e, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S.C Napoli.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita esclusivamente presso i punti vendita Vivaticket e non saranno in vendita il giorno della gara. Si informa inoltre che il Settore Ospiti non dispone di postazioni riservate a persone con disabilità in carrozzina.