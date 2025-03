Sky – Retroscena Kvaratskhelia, in estate assalto del Liverpool: 100 milioni e un anno di prestito al Napoli! La società rifiutò

Uno dei match di punta di questa tornata di ottavi di finale di Champions League è sicuramente Psg-Liverpool. Partita alla quale prenderà parte anche l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, ovviamente dalla sponda parigina. Tuttavia, il georgiano avrebbe potuto giocare questa partita anche con la casacca dei Reds. A svelarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, che racconta che negli ultimi giorni del mercato estivo, gli azzurri hanno rifiutato una ricca offerta proprio dal Liverpool. Di seguito, ecco quanto scritto. “La scorsa estate, il Liverpool ha provato a strappare Khvicha Kvaratskelia al Napoli. Negli ultimi giorni della finestra estiva di mercato, i Reds hanno messo sul tavolo un’offerta monstre: circa 100 milioni di euro per acquistare il georgiano. La società inglese, però, aveva intenzione di lasciare per un anno il classe 2001 in prestito al Napoli. Gli azzurri non hanno preso in considerazione la soluzione e hanno deciso di rifiutare la ricca offerta. Khvicha Kvaratskelia è così rimasto al Napoli, vivendo quasi sei mesi con Antonio Conte in panchina”.