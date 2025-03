Il Mattino – ” Napoli, pronto l’assalto per Adeyemi a giugno. I dettagli “

L’edizione odierna del Mattino svela importantissime novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che sarebbe pronto a rifiondarsi su Karim Adeyemi per quest’estate. L’affare sarebbe possibile grazie agli ottimi rapporti tra il Napoli e Borussia Dortmund, che avevano trovato l’accordo a Gennaio per l’esterno per una cifra intorno ai 40 milioni. Il tedesco, però, ha deciso di rimandare ogni discorso a Giugno, con il club azzurro pronto ad anticipare la concorrenza dei vari club per portarsi a casa il 23enne.