Arrivano buone notizie da Castel Volturno, Antonio Conte recupera un infortunato per la partita di domenica contro la Fiorentina: si tratta di Pasquale Mazzocchi, che sarà quindi a disposizione del mister. Nulla da fare invece per Neres e Anguissa, ancora fermi ai box. La speranza è di rivederli domenica 16 Marzo contro il Venezia, altrimenti il loro rientro slitterebbe a dopo la sosta per le nazionali. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.