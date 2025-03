CorrSport – Napoli, c’è un dato clamoroso sulle rimonte: questa squadra non molla mai

Il Napoli di Antonio Conte letteralmente non molla mai.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui la rimonta sarebbe diventata ormai un fattore dei partenopei. Ben 14 sono state le partite recuperate da situazione di svantaggio: “Quattordici, dicevamo, i punti conquistati da situazioni di svantaggio. In sei partite. In principio fu il Parma al Maradona, 31 agosto 2024, terza giornata di campionato, un segnale chiarissimo di cosa sarebbe stata questa squadra strada facendo: 0-1 dal 19′ del primo tempo, 2-1 dal 92′ al 96′. Più 3 in tasca”.