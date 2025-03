Cdm – ” Rinnovo Meret, ci siamo. Ecco cosa manca per chiudere “

Arrivano importanti novità in casa Napoli, che è al lavoro da diverso tempo per rinnovare diversi giocatori, sia in scadenza che non, e quello di Alex Meret sembra essere vicino. Il portiere, con il contratto a a scadenza a Giugno, e quindi con il rischio di perderlo a parametro zero, è vicino alla firma per il rinnovo di contratto. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ecco un estratto dell’articolo:

” Le parti hanno concordato l’ingaggio di 2,5 milioni di euro, la durata del contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione ma per arrivare alle firme, che scongiurerebbero l’ipotesi di perdere Meret a parametro zero, c’è bisogno di risolvere le ultime criticità sui bonus. “