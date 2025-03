Cdm – ” Ci sono novità importanti per il rinnovo di Anguissa: le ultime “

Arrivano importanti novità in casa Napoli lato rinnovi. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Olivera fino al 2030, è tempo di pensare a quello di Frank Zambo Anguissa, e l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha svelato a che punto è la trattativa. Ecco un estratto dell’articolo:

“ Riguardo ad Anguissa, il Napoli esercita l’opzione automatica che allunga il contratto fino al 2027 ma sta lavorando per un nuovo accordo che prolungherebbe l’intesa fino al 2029. La volontà del Napoli è chiara, da qualche mese si studiano le cifre per premiare il centrocampista camerunense, uno dei leader del gruppo di Conte, ma ci vorrà tempo per convincere Anguissa al nuovo matrimonio e definire l’accordo in tutti i dettagli, entrambe le parti non hanno fretta. “