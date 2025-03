5° posto in Champions, la situazione si complica ulteriormente: ecco il ranking aggiornato

La speranza che l’Italia possa assicurarsi uno dei primi due posti nel ranking Uefa, e quindi il quinto posto in Champions League anche per la prossima stagione, si assottiglia sempre di più. Con l’Inghilterra ormai inarrivabile a livello di punteggio, l’unica possibilità sarebbe quella di superare la Spagna, che però ha ulteriormente allungato ieri, con la vittoria del Real nel derby di Madrid. Oggi tocca all’Inter, l’unica italiana rimasta in Champions, cercare di aumentare il punteggio con una vittoria contro il Feeyenord. Di seguito il ranking aggiornato con i punteggi:

INGHILTERRA 21.464 ( 6/7 )

SPAGNA 19.321 ( 6/7 )

ITALIA 18.187 ( 4/8 )

GERMANIA 16.171 ( 4/8 )

PORTOGALLO 16.050 ( 2/5 )

BELGIO 15.250 ( 2/5 )

FRANCIA 15.000 ( 3/8 )

OLANDA 14.750 ( 4/6 )