Sky – Neres e Mazzocchi out con la Fiorentina. Questo il punto su Anguissa!

Novità importanti in casa Napoli, per quanto riguarda gli infortunati. Dopo l’allenamento di oggi, gli azzurri preparano la partita di domenica 9 marzo alle 15:00 contro la Fiorentina di Palladino. Secondo Sky Sport, contro i viola saranno ancora assenti David Neres e Pasquale Mazzocchi, che dovrebbero tornare nella trasferta di Venezia.

Per quanto riguarda invece Frank Anguissa, il centrocampista azzurro proverà ad esserci anche lui per la sfida del Penzo, se non dovesse farcela, tornerà per la sfida contro il Milan dopo la sosta delle nazionali.