L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una novità riguardante lo stadio Maradona. Secondo il quotidiano lo stadio Diego Armando Maradona, nella gara contro l’Inter, ha fatto registrare l’ottavo sold-out stagionale. I tifosi del Napoli l’ affollano con grande passione, facendo registrare quasi sempre 55mila spettatori. A tal proposito ci sarebbe una novità all’orizzonte. Il sindaco, Gaetano Manfredi, lavora per riaprire il terzo anello guadagnando altri diecimila posti. Quindi si proverà ad aumentare la capienza in vista dei possibili lavori di restyling. Proprio ieri mattina c’è stato un sopralluogo dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Eduardo Cosenza, per un principio di studio di fattibilità. Il sindaco è pronto a sostenere il Napoli in ogni decisione sia per lo stadio che per il centro sportivo.