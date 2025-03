L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di questa stagione. Secondo il quotidiano il Napoli non è molto prolifico in questo campionato, gli azzurri devono iniziare a segnare di più se vogliono lottare per il tricolore. L’attacco azzurro con 43 gol in 27 giornate è il quinto del campionato dietro Inter, Atalanta, Lazio e Juventus e soprattutto è molto meno prolifico delle prime cinque. E poi non c’è nessun giocatore in doppia cifra, mentre le altre sul podio hanno due giocatori da 10 o più gol. L’Atalanta ha Retegui con 21 reti contro le 9 di Lukaku, il miglior realizzatore del Napoli davanti a McTominay a quota 6. La coppia di bomber di Conte vanta complessivamente 15 centri. Quella della Dea, Retegui-Lookman, ne vanta 33; mentre 23 sono quelli della coppia Thuram-Lautaro. C’è anche un difetto di mira: sabato il Napoli ha effettuato 19 tiri contro i 6 dell’Inter, di cui 4-1 nello specchio. Il risultato è stato 1-1: i nerazzurri hanno capitalizzato l’unica conclusione nello specchio della porta con Dimarco su punizione. Quindi c’è rammarico per una vittoria meritata ai punti che avrebbe favorito il sorpasso in vetta, ma nel calcio contano i gol. Ciò significa che dalla Fiorentina in poi, con undici partite decisive per lo scudetto, gli attaccanti dovranno sbloccarsi.